Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag volgend jaar in Eindhoven, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag. Hoe de dag er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

"De coronapandemie vraagt ook in 2021 een andere benadering van de viering van Koningsdag", staat in de persverklaring. "Met design en technologie ontwikkelt Brainport Eindhoven een programma voor een breed publiek dat past binnen de op dat moment geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus."

De koninklijke familie bezoekt op Koningsdag altijd een gemeente, maar dit jaar was dat vanwege het coronavirus niet mogelijk. De koning vierde zijn verjaardag daarom thuis in plaats van in Maastricht, de stad die voor de viering van zijn 53e verjaardag was uitgekozen.

Wel werd er een online programma bedacht, zodat Nederlanders vanuit huis Koningsdag konden vieren. Hij sprak toen de hoop uit dat Koningsdag 2020 de "aller-, allerlaatste Koningsdag thuis uit de geschiedenis" zal zijn.

229 Koning: 'Nu is het tijd voor feest, maar wel op afstand'

Gemeente Eindhoven ontwikkelt hybride programma

De gemeente Eindhoven laat weten een hybride programma te ontwikkelen waarin "fysieke aanwezigheid wordt gecombineerd met digitale beleving". Op deze manier kan het programma makkelijk aangepast worden als dat vanwege de coronamaatregelen nodig is.

De inwoners van de Brabantse stad worden bij het programma betrokken. "Deze Koningsdag moet voor alle Eindhovenaren zijn en zorgen voor een gevoel van verbinding en trots. Een lichtpunt in deze zware coronatijd. Een feest dat wél gevierd kan worden en waarbij Eindhoven laat zien op welke manier dat kan", aldus de gemeente.

Maastricht wil koninklijk bezoek zelf uitstellen

Maastricht is niet verrast dat koning Willem-Alexander Koningsdag volgend jaar in Eindhoven viert. Eigenlijk zou hij in 2021 alsnog naar Maastricht komen, maar in goed overleg met de Dienst van het Koninklijk Huis en de provincie Limburg heeft Maastricht besloten daarvan af te zien.

"Dat de koning niet komt, was voor ons geen verrassing", zegt een woordvoerder van de gemeente Maastricht. Volgens hem kan Koningsdag 2021 in verband met de coronacrisis geen normale feestdag rond het koningshuis worden. "Het programma dat wij voor Koningsdag hadden uitgedokterd, past niet in de beperkingen die corona ons oplegt", aldus de zegsman. "We blijven uitkijken naar de komst van de koning tijdens Koningsdag, zodra die regulier en zonder beperkingen gevierd kan worden."