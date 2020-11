De man die van de dodelijke aanrijding in Wijchen van dinsdagavond wordt verdacht, was op dat moment aan het werk als pakketbezorger, bevestigt de politie woensdag. Het gerucht over het beroep van de achttienjarige bestuurder ging al langer rond in de wijk waar het incident plaatsvond. Voor welk bedrijf hij werkt, is nog onbekend.

De verdachte zit op dit moment nog vast en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, vertelt een politiewoordvoerder. Over zijn motief kan de woordvoerder nog niets zeggen. Het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding in de Gelderse gemeente is nog in volle gang.

Getuigen vertelden aan Omroep Gelderland dat een 42-jarige buurtbewoner, die op dat moment zijn hond uitliet, de bestuurder had aangesproken op zijn gevaarlijke rijgedrag. Vervolgens zou de verdachte twee keer opzettelijk over het slachtoffer heen zijn gereden.

De achttienjarige automobilist, die in een witte bestelbus reed, sloeg na de aanrijding op de vlucht. Na een achtervolging hield de politie hem later op de avond aan in het nabijgelegen Beuningen.

Hoewel de politie inmiddels veel getuigen heeft gesproken, is zij nog steeds op zoek naar mensen die het incident hebben zien gebeuren of daar beelden van hebben. Zij worden verzocht via 0900-88 44 contact op te nemen.

De aanrijding heeft volgens de politie grote indruk gemaakt in de buurt De Ververt. Getuigen kunnen rekenen op slachtofferhulp.