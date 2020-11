Twee mannen hebben donderdag celstraffen van acht en vijftien jaar opgelegd gekregen voor het plegen van een reeks aanslagen in onder meer het Brabantse Oss. Zo werden brandbommen gebruikt om een woning brand te steken, is een mortierbom ingezet om een auto te verwoesten en werd in Eindhoven een handgranaat in een woning gegooid.

Nicky P. (31) is voor maar liefst acht geweldsincidenten zoals brandstichtingen veroordeeld.

In het geval van het gooien van de handgranaat in Eindhoven en de brandbommen in Oss zag de rechtbank poging tot moord bewezen. Volgens de rechters wist P. of had hij kunnen weten dat de bewoners van de huizen levensgevaarlijk gewond hadden kunnen raken.

Medeverdachte Dumitru M. (30) is vrijgesproken van een poging tot brandstichting, maar de rechtbank zag wel voldoende betrokkenheid bij de twee pogingen tot moord.

'Aan geluk te danken dat geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen'

"De bedoeling was om slachtoffers angst aan te jagen of een boodschap over te brengen. Dat de verdachten hiertoe bereid waren, getuigt van een beklemmende gewetenloosheid. Het was aan geluk te danken dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen."

De woning waar brandbommen naar binnen werden gegooid, was die van Arie den Dekker. Die wist zelf te ontkomen, maar zijn twee honden kwamen om het leven. Den Dekker was eerder getuige van een liquidatie en had de politie ingeschakeld. Dit was mogelijk de aanleiding voor de aanslag. Den Dekker werd in een getuigenbeschermingsprogramma geplaatst, maar dit programma werd later stopgezet. In juli pleegde hij uit wanhoop zelfmoord.

In de zaak staat nog een derde verdachte terecht. Tegen Dennie van der Z. is dertig jaar cel geëist, omdat hem ook een liquidatie ten laste wordt gelegd. Op 30 november doet de rechter uitspraak.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).