De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in Roosendaal acht aanhoudingen verricht. Door de noodverordening, die sinds dinsdagavond in een aantal wijken in de stad geldt, is het volgens de politie "relatief rustig" gebleven.

De politie was woensdagavond wederom volop aanwezig in de Noord-Brabantse stad en stuurde mensen weg die geen goede reden hadden om de betreffende wijken in te gaan. Daarmee probeerde de politie te voorkomen dat relschoppers naar de wijken zouden komen.

Het gaat om aanhoudingen voor het bezit van harddrugs, het niet kunnen tonen van legitimatie en wapenbezit. Vijf personen kregen een proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van het samenscholingsverbod.

Het is al dagenlang onrustig in Roosendaal. Daarom kondigde burgemeester Han van Midden woensdag een noodverordening af voor de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand. De noodverordening in de onrustige wijken geldt tot en met 9 december.

Van Midden voerde dinsdag al een samenscholingsverbod voor de gehele gemeente in. Het is daardoor niet toegestaan om met meer dan twee personen op straat samen te komen.

Tot nu toe 24 aanhoudingen bij ongeregeldheden in Arnhemse wijk

Ook in de Arnhemse wijk Geitenkamp is het de afgelopen dagen onrustig geweest. Tot nu toe zijn tijdens de ongeregeldheden 24 aanhoudingen verricht, schrijft Omroep Gelderland.

In de gemeenteraad noemde de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch het gedrag van de relschoppers "onacceptabel". Hoewel voornamelijk jongeren voor overlast in de wijk zorgen, zijn er ook enkele volwassenen die met vuurwerk gooien, aldus de burgervader. "We gaan dit echt niet accepteren. We zijn zeer waakzaam."

Marcouch wil de aangerichte schade verhalen op de daders. Naast agenten zijn ook extra handhavers in de vorm van jongerenwerkers naar de onrustige wijk gestuurd.