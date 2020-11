Vandaag valt voornamelijk in een strook over het midden van het land van tijd tot tijd wat regen of motregen.

In de middag kan er dan lokaal mist ontstaan.

In het zuidoosten en noorden zijn er opklaringen en breekt de zon af en toe door.

Het wordt 7 tot 10 graden en het waait nauwelijks.

Komende nacht kan het in het noorden lokaal een graadje vriezen.

