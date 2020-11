Nog meer volksvertegenwoordigers van Forum voor Democratie (FVD) zijn kritisch op het handelen van Thierry Baudet. Verschillende FVD-prominenten scharen zich achter het bestuur van de partij. Eerste Kamerlid Nicki Pouw-Verweij zegt volgens De Telegraaf te vrezen dat Baudet geradicaliseerd is en in coronacomplottheorieën gelooft.

"Ongehoord", schrijft senator Toine Beukering op Twitter over het gedrag van Baudet. "FVD is een grote, volwassen partij geworden waarin hij het niet meer alleen bepaalt. Het kapen van een partij tegen de statuten is meer dan ongepast. Accepteer royement!"

Beukering krijgt bijval van kandidaat-Tweede Kamerlid Nicki Pouw-Verweij, die op Twitter laat weten achter het bestuur te staan. Volgens De Telegraaf heeft Pouw-Verweij daarnaast een brandbrief geschreven aan het bestuur. "Ik heb het idee dat Thierry in de afgelopen tijd geradicaliseerd is, en complottheorieën is gaan aanhangen", schrijft ze volgens de krant.



"Op een gegeven moment riep Thierry dat corona de wereld in gebracht was door George Soros en anderen om ons onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten. Hij riep dat het Hillary Clinton 'en de pedofielen' niet gelukt was, maar dat het via corona nu wel zou lukken."

Baudet was woensdagavond te gast in het televisieprogramma BEAU toen de Telegraaf met het nieuws van de brandbrief kwam. Hij had het artikel nog niet gelezen, maar reageerde toch kort: "Ik heb geen antisemitische uitspraken gedaan, ik heb ook geen antisemitische gedachten, en ik ben ook geen racist."

Baudet kwam afgelopen week onder vuur te liggen omdat hij volgens partijgenoten te weinig deed om uitingen van antisemitisme bij de jongerenbeweging van de partij aan te pakken. Hij trok zich eerder deze week terug als politiek leider en voorzitter. Maar op dat besluit kwam hij woensdag terug door een lijsttrekkersverkiezing aan te kondigen en zichzelf kandidaat te stellen. Ook zou hij accounts op de sociale media van de partij hebben overgenomen.

Ook Brusselse FVD'ers steunen partijbestuur

De fractie van FVD in het Europees Parlement schaart zich ook achter het partijbestuur. De handelwijze van Baudet "getuigt van weinig professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid", schrijven de Europarlementariërs in een verklaring.

De fractie stelt dat "duidelijke afspraken" waren gemaakt. Baudet zou terugtreden als voorzitter en politiek leider. Om hem voor de partij te behouden zou "een switch" zijn voorgesteld om een zetel in het Europees Parlement voor hem vrij te spelen.

Het plan van Baudet voor een lijsttrekkersverkiezing zou volgens de Brusselse FVD'ers in strijd zijn met de statuten. Bovendien zou niet te controleren zijn of zo'n verkiezing wel eerlijk verloopt. Ook zij hekelen het "kapen" door Baudet van de accounts van FVD op sociale media.

Dinsdag maakten Kamerlid Theo Hiddema en senator Paul Cliteur bekend per direct op te stappen uit de partij. Partijprominent en senator Annabel Nanninga eist in een ingezonden brief op ThePostOnline dat ook Baudet van de kieslijst verdwijnt.