Burgemeester Han van Midden heeft woensdag voor delen van de gemeente Roosendaal een noodverordening afgekondigd vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen waarbij onruststokers zwaar vuurwerk afstaken en brand stichtten.

De noodverordening geldt voor de wijken Kalsdonk, Kroeven, Langdonk en Westrand. Mensen die niets te zoeken hebben in die wijken mogen de buurten niet in.

Ook is het in die wijken verboden om vuurwerk of voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden op zak te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om molotovcocktails, glaswerk, stenen, stokken en kettingen, meldt de West-Brabantse gemeente.

De noodverordening geldt voor zeker twee weken. Overtreding ervan kan een gevangenisstraf tot drie maanden of een geldboete van maximaal 4.350 euro opleveren.

Burgemeester Van Midden kondigde dinsdag al een samenscholingsverbod af, waardoor groepen van drie of meer mensen verboden zijn. Woensdagavond zijn in totaal zes personen aangehouden omdat ze zich niet hielden aan dat verbod.

Vuurwerkverbod leidt ook tot onrust in Arnhem

Het is al enkele dagen onrustig in Roosendaal. Maandag liep een oud kerkje in Langdonk schade op door brand die door vuurwerk werd veroorzaakt. Ook werden in die wijk jerrycans in brand gezet. Zeker vijf mensen zijn de afgelopen dagen aangehouden.

Na de invoering van het landelijke vuurwerkverbod is het de afgelopen dagen in meerdere plaatsen in Nederland onrustig geweest. Zo moest de politie in Arnhem massaal optreden, nadat jongeren in de wijk Geitenkamp agenten bekogelden met nitraten, strijkers, cobra's en ander zwaar vuurwerk.

Burgemeester Ahmed Marcouch en buurtbewoners reageerden heel boos op de incidenten. Daarom werden er in de wijk veel controles uitgevoerd en stonden er op veel centrale punten in de wijk politiebusjes.