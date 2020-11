Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een sterk vermoeden dat de daders van de liquidatie van Omar Essalih in Amsterdam in mei van dit jaar op beeld zijn vastgelegd. Het gaat niet om de moord zelf, maar beelden van kort na het schietincident in de nacht van 2 op 3 mei in een nabijgelegen gebouw.

Op de beelden is te zien dat twee in het zwart geklede personen een portiek binnengaan van een gebouw aan de Dirk Vreekenstraat in de buurt waar het slachtoffer is neergeschoten.

In het trappenhuis van het portiek werden later kledingstukken gevonden waaronder een jas met daarin een wapen, die vermoedelijk gebruikt is bij de liquidatie. Zowel op het vuurwapen als op een aantal kledingstukken werd bloed van het slachtoffer aangetroffen.

Op diezelfde kleding werd ook het DNA van zowel verdachte Ismail El B. als verdachte Noura O. aangetroffen. Beiden stonden woensdag terecht tijdens de eerste inleidende zitting. Alleen O., die een blauwe bandana en zonnebril droeg, was aanwezig.

Dat de twee moeilijk herkenbare personen op de beelden O. en medeverdachte El B. zijn, leidt de politie af uit het feit dat ze kort na het schietincident staande werden gehouden naast een op de grond liggende scooter in de buurt van waar de kleding is gevonden.

El B.legitimeerde zichzelf en degene die volgens de politie O. is, deed zich voor als iemand anders. Omdat er niks verdachts werd gevonden, mochten ze doorrijden.

'Ben al gestraft zonder uitspraak'

Volgens de twintigjarige vrouw ligt het allemaal anders. O. die ook verdacht wordt van een aanslag op een woning in Rotterdam, eveneens in mei van dit jaar, laat de rechtbank weten niet de dader te zijn "en ook niet te weten wie er wel betrokken bij is". Ze zegt dat ze gevaar loopt door fouten van het OM. "Ik ben al gestraft zonder dat er uitspraak is gedaan".

Justitie maakt zich zorgen over O. en onderliggende problematiek die mogelijk een rol speelt. In haar cel zijn rapteksten gevonden waarin ze verwijst naar de criminele activiteiten die zij uitgevoerd zou hebben. "Ook lijkt uit de tekst naar voren te komen, dat zij zichzelf als grote crimineel ziet en ook nog groter wil worden", aldus de officier.

De zaak gaat op 4 februari verder.