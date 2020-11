De automobilist die dinsdagavond op verdenking van het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in Wijchen is aangehouden, is een achttienjarige man uit Woerden, meldt de politie woensdag. Volgens omwonenden reed de jonge bestuurder twee keer opzettelijk over het 42-jarige slachtoffer heen.

Het incident vond dinsdagavond iets na 19.30 uur plaats in de buurt De Ververt. De automobilist sloeg na de aanrijding op de vlucht. Na een Burgernet-melding wist een motoragent de verdachte rond 20.15 uur aan te houden in het nabijgelegen Beuningen.

Getuigen vertellen aan Omroep Gelderland dat een buurtbewoner, die samen met zijn vrouw de hond uitliet, de bestuurder van een bestelbus aansprak op zijn rijgedrag. Vervolgens zou de automobilist de wandelaar met opzet hebben aangereden.

Daarbij zou het slachtoffer enkele meters zijn meegesleurd. Ook zeggen getuigen dat de bestuurder achteruit is gereden om nogmaals over de Wijchenaar heen te rijden. De politie heeft de getuigen gehoord en onderzoekt de aanleiding van de aanrijding en het motief van de automobilist.