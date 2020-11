Bij een woningbrand in Hedel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee bewoners gewond geraakt. Het zou gaan om twee ex-medewerkers van een fruitbedrijf in de Gelderse plaats dat al langer te maken heeft met bedreigingen, zegt de advocaat van de familie tegen Omroep Gelderland.

Door de brand, die rond 3.15 uur uitbrak, is het pand volledig verloren gegaan. De politie gaat uit van brandstichting, maar kan vooralsnog niets zeggen over een eventueel verband tussen de woningbrand en eerdere incidenten rondom het fruitbedrijf.

Een van de bewoners van het pand ligt woensdag nog in het ziekenhuis. De andere bewoner mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten.

Volgens Omroep Gelderland startten de incidenten rond het fruitbedrijf in 2019, toen een grote hoeveelheid cocaïne werd aangetroffen in een lading fruit.

Sindsdien worden meerdere incidenten in en rond de Gelderse plaats gelinkt aan de afpersing van het bedrijf; zo werd op 13 januari een handgranaat aangetroffen bij een appartementencomplex in het nabijgelegen Kerkdriel.