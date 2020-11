De politie heeft dinsdagavond vier mannen gearresteerd tijdens ongeregeldheden in Roosendaal, waarbij zwaar illegaal vuurwerk is afgestoken en stenen naar politieauto's zijn gegooid. Een vijfde man is woensdagochtend aangehouden. In zijn woning is zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen.

Tientallen agenten waren dinsdagavond aanwezig in de Roosendaalse wijk Langdonk vanwege ernstig vuurwerkoverlast eerder deze week. Burgemeester Han van Midden stelde dinsdagmiddag een samenscholingsverbod in. Ook mocht de politie vanaf dinsdag 18.00 uur inwoners preventief fouilleren op vuurwerk.

Verschillende groepen verzamelden zich in de wijk. Volgens de politie bestond de grootste groep uit veertig jongens en mannen in de leeftijd van veertien tot en met dertig jaar, waarvan een groot deel niet uit Langdonk kwam.

Naast het afsteken van illegaal vuurwerk, waaronder molotovcocktails, en het stenen gooien naar politieauto's, zijn er ook vernielingen gepleegd bij een flat en werden er brandjes gesticht in vuilnisbakken. Niemand raakte gewond.

Een achttienjarige jongen uit Breda werd om 20.20 uur gearresteerd op 't Zand vanwege het verstoren van de openbare orde. Ook drie mannen uit Roosendaal van 20, 21 en 22 jaar zijn rond 23.30 uur gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde. De vier krijgen een proces-verbaal.

De vijfde verdachte werd woensdag rond 6.30 uur aangehouden in zijn woning, omdat daar een zak met zwaar illegaal vuurwerk werd aangetroffen.