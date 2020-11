In een portiek aan de Plantage Parklaan in de Amsterdamse Plantagebuurt is woensdag een explosief aangetroffen. Of het om een handgranaat of een ander soort explosief gaat, kan de politie niet melden.

Rond 10.00 uur kwam bij de politie een melding over een verdacht pakket binnen. Hierop rukten explosievenexperts uit en werd de straat afgezet.

Enkele woningen moesten worden ontruimd en de tram werd omgeleid. De bewoners van de woningen waarvan de deur op het portiek uitkomt, konden juist niet naar buiten. Tot de experts het pakket hadden weggehaald, moesten ze aan de achterzijde van hun huis wachten.

Het is nog niet bekend voor wie het explosief bedoeld was. Volgens stadszender AT5 brandde onlangs nog een auto uit vlak bij de plek waar het explosief is gevonden. "Of er een link is, wordt nog onderzocht."