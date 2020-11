Er moet een wettelijk verplichte periodieke keuring van constructies van grote gebouwen komen, adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag. De raad brengt dat advies uit naar aanleiding van het instorten van het dak van het AZ-stadion in de zomer van 2019.

Naar aanleiding van het ingestorte dak van het AZ-stadion heeft de OVV een lijst opgesteld van gebouwen met "ernstige constructieve gebreken" in de laatste twintig jaar. Dat bleken er zestig te zijn.

Onder meer de ingestorte parkeergarage in Eindhoven (2017) en het dak van de Grolsch Veste in Enschede (2011) staan op de lijst van incidenten, evenals ingestorte daken van een IKEA-vestiging in Amsterdam (2002), een GAMMA-filiaal in Nieuwegein (2019) en een Roosendaalse sporthal (2002).

Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds 2005 een systeem waarin dat soort incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Nederland kent zo'n systeem niet en "dit beperkt de mogelijkheden om structureel te leren", schrijft de OVV.

Daarnaast kent het Verenigd Koninkrijk, net als bijvoorbeeld Duitsland, wettelijke regels waardoor gebouwconstructies eens in de zoveel tijd worden gecontroleerd.

Controle na afloop vindt amper plaats

Na het instorten van een parkeergarage op Eindhoven Airport is door de bouwsector weliswaar een plan opgesteld om de veiligheid van constructies tijdens de ontwerp- en bouwfase te verbeteren, maar als een gebouw af is vindt die controle amper nog plaats.

Zo'n periodieke controle is ook niet uitgewerkt in de wet, terwijl bezoekers "moeten kunnen rekenen op de veiligheid" van een publiek gebouw", zegt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. "Dat vergt van gebouweigenaren dat ze alert zijn op de constructieve veiligheid."