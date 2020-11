Een automobilist is dinsdagavond doorgereden na een dodelijke aanrijding in de Gelderse plaats Wijchen. Daarbij kwam een 42-jarige voetganger uit Wijchen om het leven. De vermeende bestuurder is later op de avond als verdachte aangehouden in het nabijgelegen Beuningen, meldt de politie.

Hulpdiensten ontvingen rond 19.30 uur een melding over de aanrijding op De Ververt in Wijchen. De automobilist stopte na de aanrijding niet en reed door.

De politie meldde rond 21.00 uur dat zij een auto had klemgereden in Beuningen. De verdachte bestuurder werd daarop aangehouden.

Volgens Omroep Gelderland kreeg de bestuurder van de auto eerder op de avond ruzie met de wandelaar. De politie onderzoekt de aanleiding en het motief van de aanrijding.