De politie heeft dinsdag een poederbrief veiliggesteld bij het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp, zo wordt woensdag bevestigd. Om wat voor poeder het gaat, wordt nog onderzocht.

Agenten kwamen ter plaatse nadat ze omstreeks 17.00 uur een melding kregen over de brief in de postkamer van het ziekenhuis.

Er zijn geen gewonden gevallen omdat de medewerker "heel adequaat heeft gehandeld", zo vertelt de politie. Eerder meldde een woordvoerder al dat er rekening mee wordt gehouden dat het om de twintigste poederbrief gaat die deze maand is bezorgd.

Vorige week zijn negentien poederbrieven aangetroffen bij onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgevers. Enkele ontvangers kregen last van lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen.

Het is niet bekend waar de poederbrieven vandaan komen en wie ze heeft gestuurd. De recherche houdt rekening met het scenario dat één persoon verantwoordelijk is voor alle brieven.