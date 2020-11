Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak-Nicky Verstappen. Justitie meldt dinsdagavond dat het voldoende mogelijkheden ziet om de zaak aan het gerechtshof voor te leggen.

Jos B., die vrijdag twaalf jaar cel opgelegd kreeg voor het misbruiken en al dan niet per ongeluk verstikken van de elfjarige Verstappen in 1998, liet direct na de uitspraak al weten in beroep te gaan tegen het vonnis.

Het OM laat dinsdagavond weten dat het van mening is dat het opzettelijk doden van Verstappen bewezen kan worden. Ook vindt het OM dat B. tbs met dwangverpleging moet krijgen. De officieren van justitie hadden vijftien jaar cel geëist.

B's advocaat Gerald Roethof pleitte voor vrijspraak, omdat B. heeft beweerd dat hij het lichaam van Nicky aantrof tijdens een fietstocht.