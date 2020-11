Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag celstraffen van tien en acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen respectievelijk Romeo (Hans) A. en Nico L. voor mensenhandel en seksuele uitbuiting van jongens en mannen die als escorts moesten werken. Volgens de verdachten gebeurde alles op vrijwillige basis.

"Welkom bij de club", opende de officier het requisitoir. "Welkom bij de club waar roofdieren een prooi zoeken", verwijzend naar de twee verdachten die volgens het OM kwetsbare personen voor zich lieten werken als prostitués.

In totaal dertig jongens en jonge mannen werden door de politie benaderd, omdat zij slachtoffer zouden zijn geworden vande mannen. Zaken van elf van die slachtoffers tussen "grofweg vijftien en twintig jaar" worden de verdachten ten laste gelegd.

Uit de slachtofferverklaringen die tijdens deze zaak naar voren werden gebracht, komt hetzelfde ritueel naar voren. Ze werden actief benaderd of reageerden op een advertentie van de verdachten omdat ze escort wilden worden.

Om te bekijken of ze geschikt waren, vond er eerst een proefdate plaats. Dit hield in dat de betreffende persoon seks had met de 60-jarige L. of de 64-jarige A.

Slachtoffers waren kwetsbare personen

Vaak werden er ook foto's en video's van de seksuele handelingen gemaakt voor een profiel op Boys4u, een website voor gayescorts. Deze beelden zijn in ruime mate aangetroffen bij de verdachten. Omdat het ook om foto's en video's van minderjarigen ging, spreekt het OM van kinderporno.

De slachtoffers hadden vooral in het huis van L. in Utrecht seks met hun klanten. Dat deden ze echter ook in de woning van A. in Utrecht.

De slachtoffers, die nog niet allemaal de leeftijd van achttien hadden bereikt, zijn kwetsbare personen. Zo verbleven ze in instellingen of kampten ze met stoornissen. Een van hen leefde op straat en was de Nederlandse taal net machtig.

Volgens justitie had A. de zakelijkste instelling van de twee. "Hij had een goed netwerk en regelde de afspraken met de klanten", aldus het OM. "L. dacht meer met zijn geslachtsdeel en was vooral geïnteresseerd in seks".

Zowel A. als L. ontving een deel van het bedrag dat werd verdiend met de prostitutie, al zeggen ze zelf dat het geld alleen was bedoeld om de onkosten te dekken. Daarmee schaften ze glijmiddel en condooms aan en betaalden ze voor benzine.

Verdachte heeft deels bekend

L. heeft toegegeven dat hij jongens en mannen heeft benaderd voor de prostitutie, maar zegt ze nooit te hebben gedwongen. Ook zegt hij seks te hebben gehad met minderjarige jongens.

A. weerspreekt alle beschuldigingen. Hij noemt de slachtoffers "valse vrienden" die "allemaal liegen". De jongens en mannen wilden volgens hem zelf betaalde seks hebben en hij heeft ze naar eigen zeggen alleen maar geholpen.

Beide mannen zijn meerdere malen veroordeeld voor seks met minderjarigen.