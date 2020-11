Twee zussen van 80 en 81 jaar oud uit Brummen en Poortugaal krijgen zes maanden celstraf, omdat ze hebben geprobeerd slachtoffers en getuigen van misbruik om te kopen. Hun broer was opgepakt op verdenking van kindermisbruik in Nepal en de zussen probeerden zijn strafproces te beïnvloeden.

De broer, Piet Hein van T., zat vast in Nepal nadat hij in zijn hotelkamer was opgepakt. Hij was toen in het bijzijn van een jongen. In de zomer van 2018 bezochten zijn zussen hem in een Nepalese gevangenis.

Wilma en Marijke van T. benaderden echter ook twee gedupeerde jongens en hun familieleden. Uit WhatsApp-gesprekken en mailcontact is gebleken dat de vrouwen met de familie van de slachtoffers onderhandelden over geldbedragen.

De rechter in Overijssel acht bewezen dat de zussen probeerden getuigen en slachtoffers in de strafzaak te beïnvloeden. Ze hebben ook sporttassen met daarin harde schijven met belastende e-mailberichten en kinderporno verstopt.

Zussen hadden 'geen enkel oog' voor gevolgen van misbruik

De rechtbank zegt te begrijpen dat de vrouwen zich hebben ingespannen voor hun broer, maar oordeelt dat ze met hun handelen een grens hebben overschreden. De rechter meent dat de zussen "geen enkel oog voor de lichamelijke en geestelijke gevolgen" van het misbruik hadden.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een jaar cel, maar omdat de vrouwen in de tachtig zijn, wordt een lagere straf opgelegd.

Broer kreeg in eerste aanleg zeven jaar cel opgelegd

Hun broer kreeg in de eerste aanleg in 2018 zeven jaar cel opgelegd. In hoger beroep werd die straf verlaagd vanwege een wetswijziging. Inmiddels is hij weer op vrije voeten.

Volgens het OM is niet eerder door een Nederlandse rechtbank uitspraak gedaan in een vergelijkbare zaak.