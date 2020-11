In Arnhem en Roosendaal was het maandagavond weer onrustig door jongeren die vuurwerk afstaken en brandjes stichtten. In Arnhem werden vier onruststokers aangehouden, in Roosendaal liep een oud kerkje in de wijk Langdonk schade op door een brand die door vuurwerk werd veroorzaakt.

Het is in beide steden al een paar dagen onrustig door rellende jongeren.

In de Arnhemse wijk Geitenkamp was de politie massaal aanwezig nadat jongeren afgelopen weekend agenten bekogelden met nitraten, strijkers, cobra's en ander zwaar vuurwerk.

Burgemeester Ahmed Marcouch en buurtbewoners reageerden heel boos op de incidenten. Daarom werden er in de wijk veel controles uitgevoerd en stonden er op veel centrale punten in de wijk politiebusjes.

De politie meldt in gesprek met NU.nl dat er maandagavond vier aanhoudingen zijn verricht. Drie mensen werden opgepakt omdat zij in het bezit waren van illegaal vuurwerk, één arrestant is aangehouden voor belediging. De politie doorzocht de woning van een van de verdachten en vond hier een grote lading illegaal vuurwerk, die in beslag is genomen.

70 Politie controleert auto's op vuurwerk in Arnhemse wijk Geitenkamp

Ook in Roosendaal is het al dagenlang onrustig

In Roosendaal was het vooral onrustig in de wijk Langdonk, waar volgens lokale media veel vuurwerk werd afgestoken. Ook stonden er jerrycans in brand. Er zouden aanhoudingen zijn verricht, maar het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. De politie was dinsdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.

De brandweer moest uitrukken voor een brand in een oud kerkgebouw die was veroorzaakt door vuurwerk. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio beperkte de schade zich tot de deur van het gebouw, doordat het vuur snel kon worden gedoofd.

Ook in Roosendaal duurt de onrust volgens BN DeStem al enkele dagen. Ook hier hebben buurtbewoner hun beklag gedaan over de jonge amokmakers.