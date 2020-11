Bij graafwerkzaamheden in Vianen zijn zeker twintig menselijke skeletten gevonden, maakte de gemeente maandag bekend. Ze zijn waarschijnlijk honderden jaren oud. Archeologen verwachten nog meer overblijfselen te zullen aantreffen.

Wethouder Christa Hendriksen zei "verrast" te zijn door de vondst. In een verklaring vertelde ze dat een deel van de skeletten is gestapeld. Oude nagels lijken erop te duiden dat sprake was van een houten kist.

Bij de botten zijn geen textielresten, knopen of sierraden teruggevonden. "Het is wel duidelijk dat het om een historische vondst gaat. De skeletten dateren uit de periode Late Middeleeuwen tot enkele honderden jaren geleden", aldus Hendriksen.

Mogelijk gaat het om tientallen tegelijk overledenen, die buiten het terrein van kasteel Batestein in een massagraf ter aarde werden besteld. Nader onderzoek moet uitwijzen of die hypothese aannemelijk is.

Afgelopen vrijdag maakte de gemeente Vijfheerenlanden al bekend dat negen skeletten waren aangetroffen. Nadat de opgraving maandag werd hervat, werd duidelijk dat het om zeker twintig gaat. Hendriksen: "Dat er nog meer ligt, staat vast. De omvang is op dit moment nog niet bekend. Daarom wordt een nog groter gebied onderzocht."

Een van skeletten die werden gevonden bij graafwerkzaamheden in Vianen. (Foto: De Steekproef)

Vondst bij terrein oud stadskasteel

De overblijfselen werden aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden aan de stadsgracht. Een stuk gedempte stadsgracht wordt weer verbonden met de rest van de gracht. Die werkzaamheden liggen nu stil.

Kasteel Batestein werd rond 1370 gebouwd in opdracht van Gijsbrecht van Beusichem. Verschillende belangrijke adellijke families, waaronder Van Brederode, bewoonden het slot in de drie eeuwen die volgden. Het kasteel raakte onherroepelijk in verval na een brand in 1696.