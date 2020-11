De politie heeft acht veertien- tot zestienjarigen opgepakt voor het mishandelen van een man in Goes op zaterdag 14 november. Volgens de politie was het incident het gevolg van een zogeheten 'pedojacht'.

Het slachtoffer werd in de avond zodanig mishandeld door de groep, dat hij naar het ziekenhuis moest.

De politie meldt dat de tieners inmiddels een verklaring hebben afgelegd en dat het Openbaar Ministerie (OM) zich nu over vervolging buigt. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Eerder riepen de politie en het OM op om te stoppen met zogeheten 'pedojachten'. Bij dergelijke praktijken gaan burgers zelf op zoek naar vermeende kindermisbruikers. In de afgelopen maanden leidde dit tot meer dan 250 incidenten waarbij een vermeende kindermisbruiker bijvoorbeeld werd mishandeld, bedreigd of publiekelijk aan de schandpaal werd genageld.

In Arnhem liep een 'pedojacht' zelfs zodanig uit de hand dat een 73-jarige man overleed nadat hij werd belaagd door een groep jongeren.