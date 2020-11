De docent van het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden die zijn klas een omstreden schrijfopdracht over de islam had gegeven, zit voorlopig thuis. Daarnaast zijn in en rondom de school voor de zekerheid extra veiligheidsmaatregelen genomen, zo laat schooldirecteur Ron Onderwater maandag weten in een brief aan de ouders.

In de opdracht van de docent, die voor vwo'ers in de derde klas bedoeld was, stond onder meer de vraag: "Waarom zijn er zoveel moslimterroristen?" Een screenshot van de opdracht leidde tot veel online reacties.

De school heeft afstand genomen van de opdracht. Leerlingen, ouders en docenten zijn geschrokken van de heftige reacties op sociale media, schrijft de directeur. Volgens Omroep West werd de docent in een besloten Instagram-groep met de dood bedreigd.

Onderwater schrijft dat er volgens de politie geen acute dreiging is, maar dat de school het zekere voor het onzekere neemt.

Zo is er nu maar één in- en uitgang beschikbaar voor leerlingen en docenten. Ook is er extra toezicht en is de wijkagent vaker in en rond de school te vinden. De docent godsdienst die de schrijfopdracht heeft bedacht, zal voorlopig niet naar de school komen. Het is niet bekend of hij vanwege de veiligheid wegblijft..

Een woordvoerder van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), waar het Visser 't Hooft Lyceum onder valt, laat weten dat de school nu vooral de rust probeert te bewaren. "We leggen de leerlingen in de onderbouw uit wat er aan de hand is en proberen ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt."