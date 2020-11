Verdachten Nicolaus L. en Romeo A. hebben maandag in de rechtbank van Utrecht geprobeerd duidelijk te maken dat de situatie een stuk genuanceerder ligt dan zoals in de aanklacht tegen hen wordt geschetst. Daar waar L. wel wat toegeeft, is er volgens A. geen sprake van het runnen van een illegaal homobordeel in Utrecht en het seksueel uitbuiten van minderjarige jongens.

De mannen wordt verweten dat ze in de periode maart 2017 tot en met maart 2019 minderjarige jongens en jonge mannen als escorts voor hen lieten werken. Dit gebeurde in hun flats in Utrecht, maar ook op andere locaties, waaronder ook in het buitenland.

Geconfronteerd met advertenties waarin jongens werden gevraagd of ze interesse hadden om voor hem te komen werken, zei de zestigjarige L. in eerste instantie dat die vooral uit "spanningsoogpunt" waren. De formulieren op zijn laptop zouden niet bedoeld zijn om jongens te ronselen; hij was slechts nieuwsgierig naar hun reactie.

Na beraad met zijn advocaten Mark Jan Bouwman en Brigitte Roodveldt begon hij echter opnieuw. L. vertelde de rechtbank dat de zenuwen hem parten speelden en dat hij graag openheid van zaken wilde geven.

Het was inderdaad de bedoeling om jongens als escorts voor hem te laten werken, maar wel pas vanaf hun achttiende. En het afstaan van geld aan L. was op vrijwillige basis - "als ze wat konden missen" - legde hij uit. De jongemannen moesten hem zien als een mentor die alles voor hen zou regelen, zoals het wegbrengen en ophalen van seksdates. Ook stelde L. zijn eigen woning in Utrecht beschikbaar voor seksafspraken.

Dat hij in appgesprekken met minderjarige jongens bevestigde dat ze ondanks hun leeftijd al aan de slag konden, klopt volgens hem niet. Hij zou ze in persoonlijke gesprekken duidelijk hebben gemaakt dat hij bedoelde dat dat pas vanaf hun achttiende verjaardag kon.

Medeverdachte ontkent en reageert stekelig

Deze manier van werken zou L. hebben afgekeken van medeverdachte A. Laatstgenoemde ontkende echter stellig dat hij jongens dan wel mannen als prostituee voor hem liet werken. De 64-jarige verdachte reageerde beledigd op de verwijten en sprak vooral van een "privézaak" en verdenkingen die gebaseerd waren op "homobie".

"Ik heb niemand gedwongen dan wel uitgebuit", aldus A., die zei dat alle handelingen door de jongemannen vrijwillig en uit eigen keuze waren. A. zei zichzelf vooral te zien als facilitator, die ervoor zorgde dat de seksafspraken veilig verliepen. Daar hoorde ook het regelen van plekken waar de seks plaats kon vinden bij.

De rechter moest zich volgens A. niet laten misleiden door zijn eerdere veroordelingen, zoals de gevangenisstraf van twee jaar en tbs met voorwaarden die hem opgelegd werd vanwege ontucht met vier minderjarige jongens. Hij had zijn "lesje geleerd".