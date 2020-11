De twee mannen die in hoger beroep terechtstonden voor een dodelijke schietpartij tijdens een burenruzie in Geleen, in april 2018, zijn maandag door het hof in Den Bosch van alle rechtsvervolging ontslagen omdat zij uit noodweer handelden.

"Dat betekent dat zij geen strafbare feiten hebben begaan, omdat het gerechtvaardigd was wat ze deden", aldus het hof. De mannen waren eerder deze maand, daags na de inhoudelijke behandeling, al vrijgelaten.

De rechtbank Limburg legde de schutter Doy S. en zijn vriend Robert E. eerder gevangenisstraffen van respectievelijk acht en zes jaar op. In hoger beroep was tien en negen jaar cel geëist.

Het slachtoffer was de 57-jarige benedenbuurman van S. Hij zou geluidsoverlast hebben veroorzaakt en zich niets van klachten van S. hebben aangetrokken. Nadat S. een zware vuurwerkbom bij hun woning had laten ontploffen, liep de kwestie uit de hand.

De buurvrouw meldde zich gewapend met twee keukenmessen bij de woning van S., gevolgd door haar partner. S. deed aanvankelijk niet open. Later kwam hij naar buiten, met een pistool en met drie vrienden in zijn kielzog. Twee van hen hadden zich gewapend met knuppels.

Na een korte schermutseling schoot S. zijn buurman in de buik en de vrouw in haar knie. De man overleed in het ziekenhuis. Ten tijde van de schietpartij had hij de meldkamer van de politie aan de lijn. Het gebeuren is grotendeels vastgelegd door een bewakingscamera.

Hof: Ze wilden confrontatie uit de weg gaan

De rechtbank vond niet dat er sprake was van noodweer en veroordeelde de mannen, het hof was echter een andere mening toegedaan.

"Het hof gelooft dat de schutter en zijn vrienden het voornemen hadden om zonder confrontatie bij de woning weg te gaan. De schutter heeft voordat hij het pand verliet nog gekeken of de kust veilig was. Net nadat hij met zijn drie vrienden de deur uitliep, kwamen de buurman en zijn partner de hoek om en liepen ze hen gewapend met messen tegemoet", aldus het hof.

Hoewel de schutter het vuurwapen toonde, weerhield dat de buurvrouw er niet van om met een mes te dreigen. "De medeverdachte zwaaide met een knuppel naar het mes, maar werd door de buren teruggedrongen in de doodlopende steeg waaraan de toegangsdeur naar de woning zat", zo motiveert het hof.

Schutter S. wordt wel veroordeeld tot drie maanden cel vanwege het bezit van het vuurwapen en munitie. Omdat hij die tijd al ruimschoots in hechtenis heeft doorgebracht, hoeft hij niet terug de gevangenis in.