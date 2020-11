Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontwikkelt nieuwe methoden om na een misdrijf sneller DNA-sporen veilig te kunnen stellen en te kunnen analyseren. De organisatie bezit nu een rijdend forensisch laboratorium, dat meteen naar de plaats van het misdrijf gaat. Specialisten halen ter plekke een DNA-profiel uit aangetroffen sporen. Zo kan een verdachte sneller in beeld komen.

"Dankzij voortschrijdende technieken lukt het ons steeds sneller DNA te onderzoeken en is de tijd in een spoedprocedure al teruggebracht van zes naar drie uur", aldus Arnoud Kal van het NFI. "Dat lukt alleen als de sporen daar geschikt voor zijn, zoals duidelijke bloedsporen en speekselsporen, waar DNA in zit van één persoon."

Het gaat dan bijvoorbeeld om speekselsporen op een sigaret of een blikje. Sporen met DNA-materiaal van meerdere personen of met heel weinig DNA kosten meer tijd om te onderzoeken.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een snellere uitwisseling van informatie tussen het NFI, de politie en het OM, zodat de DNA-resultaten sneller worden benut in het strafproces. Belangrijk in het proeftraject LocalDNA is de vraag of de voordelen, zoals het besparen van onderzoekscapaciteit, opwegen tegen de hoge investeringskosten van de bus.

NFI zet ook nieuwe software in om sporen vaker te 'matchen'

Om DNA-onderzoek te versnellen en verder te automatiseren, heeft het NFI nieuwe software ontwikkeld die begin 2021 ingezet gaat worden. "Het NFI heeft software ontwikkeld om menselijke handelingen te minimaliseren", legt expert Kal uit

"Computers zorgen voor duizenden DNA-analyses, interpretaties en vergelijkingen met de DNA-databank. Ook hiervoor geldt dat we met gemakkelijke sporen beginnen. Moeilijke sporen, zoals mengsporen van meerdere personen, laten we door een deskundige bekijken."

Voortaan laat het NFI sporen die in eerste instantie geen match opleverden niet langer onbenut. NFI-software gaat dit soort sporen een jaar lang elke twee maanden vergelijken met de profielen in de databank. Het OM kan na een jaar besluiten het automatische vergelijkingsproces te verlengen. "Belangrijk", zegt Kal, "want de DNA-databank groeit iedere dag met nieuwe profielen van verdachten en veroordeelden."