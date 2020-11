Aan de Zeeuwse kust is zondag opnieuw een dolfijn aangespoeld, meldt SOS Dolfijn. Zaterdag spoelde er ook al een dolfijn aan. Beide dolfijnen horen waarschijnlijk bij de drie dieren die vrijdag nog bij de Oosterscheldekering werden gespot.

De dolfijn werd zondag nog levend aangetroffen op het strand bij Breskens. Hulpverleners van het Reddingsteam Zeedieren regio Zeeland kwamen met een speciale transportkist naar het strand en de kustwacht werd gealarmeerd om het dier eventueel met een vaartuig naar zee te begeleiden.

De inzet was tevergeefs want niet veel later overleed de dolfijn op het strand. Ook de dolfijn die zaterdag werd gevonden, was op het strand overleden.

De twee aangetroffen dolfijnen horen waarschijnlijk bij een groepje van drie dolfijnen die vrijdag in de Oosterscheldekering werden gezien.

De lichamen van de dieren worden overgebracht naar Utrecht. Daar gaat de faculteit Diergeneeskunde onderzoek doen naar de doodsoorzaak van de dolfijnen en hoe het komt dat ze zijn gestrand.

Dolfijnen zwemmen doorgaans in warmer water dan de Noordzee

De waarneming van de dolfijnen vrijdag was bijzonder omdat deze diersoort doorgaans niet voor de Nederlandse kust leeft. De dieren zwommen bij de sluizen van de Oosterscheldekering

Dolfijnen leven doorgaans in warmere wateren, maar dit jaar worden er opvallend veel waargenomen voor de Nederlandse kust.