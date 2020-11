Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft zondag een pand aan de Jansbuitensingel voor onbepaalde tijd gesloten. In dat pand vond de politie zaterdagochtend een gewonde man, die later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed. Ook trof de politie er een hennepkwekerij en een kweektent aan.

De gewonde man was betrokken bij de dood van een 55-jarige man uit Laren (Gelderland). De man werd vrijdagmiddag zwaargewond gevonden in een auto in de Cronjéstraat in Arnhem en overleed korte tijd later. De politie gaat ervan uit dat hij het slachtoffer is geworden van een schietpartij.

Het onderzoek naar het schietincident leidde naar de Jansbuitensingel, waar de tweede gewonde man werd gevonden.

"Het geweld en de dood van de twee mannen heeft ons in Arnhem opgeschrikt en zorgt voor een onbeschrijflijke impact op de omgeving", zegt Marcouch zondag. "Het ondermijnt en ontwricht het gevoel van veiligheid van mensen. Afschuw en boosheid vechten om voorrang."

"De heftigheid van het incident en de illegale praktijken die in het pand plaatsvonden zijn voor mij reden om het pand met spoed en voor onbepaalde tijd te sluiten", aldus de Arnhemse burgemeester. In het pand aan de Jansbuitensingel was een incassobureau gevestigd. De man die daar gewond werd gevonden en die later overleed, was de eigenaar van het pand, zegt Marcouch.

Mogelijk verband met dode man in Amersfoort

De politie onderzoekt of de zaak verband houdt met een zaak in Amersfoort. Daar werd vrijdag eveneens een dode man in zijn auto aangetroffen. Het gaat om een 74-jarige man uit Soest.

De politie is in beide steden met een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) bezig met een onderzoek. De woningen van de doden uit Laren en Soest zijn dit weekend doorzocht.

De politie onderzoekt ook de verhalen die rondgaan over nog een onbekende dode in deze zaak. Daarover worden getuigen gehoord. Volgens De Gelderlander zou de Arnhemse man drie moorden hebben aangekondigd. Voor zover bekend is er nog geen vierde slachtoffer in de zaak gevonden.