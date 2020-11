Jan-Willem Schut, een politieagent en vlogger met ruim 260.000 volgers, is met de dood bedreigd, laat hij zondag weten via Twitter. In het dreigement wordt gerefereerd aan de uitzending van onderzoeksprogramma Zembla van afgelopen donderdag, waarin misstanden rond de inzet van politiehonden werden aangehaald.

Schut voegde een screenshot van het bericht aan zijn tweet toe. Daarin worden het Openbaar Ministerie (OM) en de politie onder meer "fascistische mannenbroeders" genoemd.

"Daar gaan we wat aan doen. Ik zal mijn vrinden in the Netherlands opdracht geven jouw privéadres te achterhalen", vervolgt de afzender. Ook vraagt hij zich af of de kogelwerende vesten van de Nederlandse politie tegen een kalasjnikov bestand zijn.

Schut heeft aangifte van doodsbedreiging gedaan.

Politiechef van de landelijke eenheid Jannine van den Berg neemt het dreigement hoog op. "Bedreigingen als deze vinden we te ver gaan. Los of het juridisch voldoende voor een aangifte is, verdienen onze politiemensen zoals Jan-Willem zulke reacties niet!", aldus Van den Berg.

Verwijzing naar Zembla-uitzending

In de uitzending van Zembla stond een arrestatie met een politiehond in maart centraal. Daarbij werd buitensporig veel geweld toegepast, concludeerde het OM.

Zembla toonde beelden van de arrestatie, waarbij een verdachte, die onder invloed was van lachgas, overlast veroorzaakte. De man werd door gebruik van een politiehond overmeesterd en daarna getaserd. Toen de verdachte op de grond lag, bleven agenten geweld toepassen. Daarnaast bleef de hond doorbijten, hoewel de hondengeleider hem meermaals beval om los te laten.

Korpschef Henk van Essen heeft naar aanleiding van de uitzending aangegeven te willen onderzoeken of geldende richtlijnen, die vertellen wanneer het inzetten van een diensthond verantwoord is, "de gewenste werking hebben".