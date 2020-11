In de Arnhemse wijk Geitenkamp is het een paar nachten achtereen onrustig geweest. Bewoners van de wijk ervaren overlast van mensen die zwaar illegaal vuurwerk afsteken, aldus de politie. Tot nu toe zijn zeven verdachten aangehouden. Ook op Urk was het in de nacht van zaterdag op zondag onrustig. Zo'n honderd jongeren staken vuurwerk af in het dorp. Vooralsnog zijn daar geen aanhoudingen verricht.

Zaterdagavond werden in Arnhem vijf verdachten van het afsteken van illegaal vuurwerk aangehouden. Een van hen zou bewust vuurwerk naar anderen hebben gegooid. Een persoon werd aangehouden voor het beledigen van agenten die vanwege de onrust in de wijk waren.

Afgelopen vrijdag kreeg de politie meerdere meldingen over grote groepen jongeren die vuurwerk afstaken in de wijk. Ook werd vuurwerk richting auto's gegooid en zou er in de lucht zijn geschoten. Dat wordt nog onderzocht, aldus de politie. Een 27-jarige man uit Arnhem werd vrijdag aangehouden op verdenking van verstoring van de openbare orde en opruiing.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en meldt ook de komende tijd alert te blijven op de situatie in de wijk.

Zo'n honderd jongeren zorgen voor onrust op Urk

Op Urk ging het volgens de politie om zo'n honderd jongeren. Ze staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Uit beelden blijkt dat sommigen van hen verkleed waren als Zwarte Piet en dat er auto's zijn uitgebrand. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend, zegt de politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl. In de nacht van zaterdag op zondag zou rond 0.45 uur de rust op het voormalige eiland zijn teruggekeerd.

De politie heeft nog niemand aangehouden, omdat het herstel van de openbare orde op dat moment prioriteit had, aldus de woordvoerder. "We gaan zeker kijken wie erbij betrokken waren. En als mensen beelden hebben, willen we graag dat ze die met ons delen." Het is in de gemeente vaker onrustig rond Oud en Nieuw.

De burgemeester van Urk, Cees van den Bos vindt de onrust uitermate triest, laat zijn woordvoerder weten. "Dit was een bijzonder onaangename verrassing. We hebben wel eens vaker onrustige nachten op Urk, maar dat is al langer geleden. Dit hadden we niet voorzien." Ook kon de politie volgens de woordvoerder het werk niet goed doen, omdat agnten werden gehinderd door de aanwezigheid van mensen die de straat op gingen om te kijken.

Rond 21.00 uur begon de onrust. De politie kreeg assistentie van eenheden uit omliggende gemeenten. Rond 23.30 uur bluste de brandweer het laatste brandje in het dorp. Agenten bleven daarna nog ongeveer een uur op straat en zagen dat de jongeren inmiddels vertrokken waren.