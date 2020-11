Zo'n 100.000 dieren in Hekendorp worden geruimd, omdat bij een pluimveebedrijf in het Utrechtse dorp vogelgriep is geconstateerd, laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zondag weten. Voor het eerst tijdens deze vogelgriepuitbraak zijn dieren op een boerderij in de provincie Utrecht besmet geraakt.

Dit jaar werden al bedrijven in Groningen, Gelderland en Friesland geruimd. Het gaat tot nu toe om ruim een half miljoen dieren van zeven verschillende ondernemingen.

Eind oktober werd de zeer besmettelijke H5-variant van de vogelgriep aangetroffen bij twee zwanen in het Utrechtse Kockengen. Het ministerie van LNV voerde twee dagen later een ophokplicht in om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

In 2003 werd de pluimveesector hard geraakt door een uitbraak van de vogelgriep. Bij 1.349 pluimveehouderijen werden toen in totaal 30,7 miljoen kippen, kalkoenen en eenden geruimd.

Veel wilde vogels zijn besmet

Het virus werd in 2013 voornamelijk via wilde vogels verspreid. Op die manier raakte ook pluimvee besmet. Strengere hygiëneprotocollen moesten besmetting van pluimvee voorkomen.

Ook nu zijn veel wilde vogels besmet. In de afgelopen weken stierven honderden wilde vogels aan de vogelgriep.

"Nu is er heel snel ingegrepen met een ophokplicht, maar toch weet het virus zijn weg naar de stal te vinden", zei Nancy Beerens van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) eerder in gesprek met NU.nl.

In 2014 werd op vier plekken vogelgriep van het type H5N8 aangetroffen. Na deze uitbraken heeft het toenmalige kabinet het land in vier regio's opgedeeld om vogelgriepuitbraken zo goed mogelijk in te kunnen dammen.

Ook in de jaren daarna dook het virus met enige regelmaat op, maar kon de uitbraak telkens worden beperkt tot hooguit enkele bedrijven.