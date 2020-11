De zondag begint met vrij veel bewolking, waarbij vooral in het zuiden nog wat regen kan vallen. In het noorden laat de zon zich in de loop van de ochtend al zien.

Later op de dag lukt dit op de meeste plaatsen in het land, al blijft de bewolking in het zuiden overheersen. Het wordt 10 of 11 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

In de avond krijgt ook het zuiden te maken met de opklaringen. 's Nachts koelt het in het binnenland af naar 2 tot 4 graden.

