Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) schrapt de demonstratie die zondagmiddag in Eindhoven zou plaatsvinden. De groep doet dit vanwege een geplande tegendemonstratie van aanhangers van Pegida, die vlak naast KOZP mogen demonstreren op het Stadhuisplein. Dit meldt KOZP zaterdagavond op Facebook.

Door het toestaan van de tegendemonstratie voelt KOZP zich naar eigen zeggen door gemeente en politie beperkt in de demonstratievrijheid. Er zou een vak komen voor KOZP-demonstranten en Pegida-aanhangers. Hierdoor zouden de twee groepen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De actiegroep weigert te demonstreren onder deze 'opgesloten' omstandigheden.

"KOZP wil niet deelnemen aan dit mediaspektakel en heeft er geen vertrouwen in dat de politie en de gemeente Eindhoven institutioneel racisme, het demonstratierecht en de veiligheid van onze demonstranten serieus nemen", valt te lezen in de verklaring.

Woordvoerder Elvin Rigters van de actiegroep vreest dat de aanwezigheid van Pegida bovendien een "aanzuigende werking" heeft op hooligans en mensen die geweld tegen KOZP-demonstranten willen gebruiken, zoals afgelopen weekend in Maastricht gebeurde.

Ook een KOZP-demonstratie van zaterdag in Venlo liep tegen het einde uit op ongeregeldheden. Tegendemonstranten gooiden met vuurwerk en eieren naar de politie en de KOZP-demonstranten. De politie hield uiteindelijk vier tegendemonstranten aan. Twee van hen worden verdacht van mishandeling. Op de demonstratie kwamen zo'n tweehonderd aanhangers van KOZP af.

Voor de demonstratie van zondag in Eindhoven hadden volgens KOZP zich al zo'n vijfhonderd mensen aangemeld. KOZP houdt nu zondag een virtuele demonstratie via sociale media.

De voorstanders van Zwarte Piet van Pegida lieten eerder al weten niet meer te gaan demonstreren in het door de gemeente aangewezen vak op het Stadhuisplein. In plaats daarvan sluiten zij zich aan bij een pro-pietendemonstratie op de Markt in de Brabantse stad.