Twee personen zijn zaterdag gewond geraakt bij een woningoverval in Rotterdam. Ze zijn met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt verder dat er elf aanhoudingen zijn verricht.

De overval vond plaats op een woning aan Meiland, een straat in de wijk Vreewijk. In die straat is door de politie een vuurwapen aangetroffen.

Drie personen waren verantwoordelijk voor de overval, zegt een woordvoerder van de politie. Of ze zijn opgepakt, is nog niet zeker. De politie denkt dat de daders mogelijk tussen de elf arrestanten zitten.

Op het moment van de overval waren meerdere mensen in de woning. Of de gewonden ook binnen waren, is op dit moment niet duidelijk. Het tweetal wordt in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de woningoverval en voert gesprekken met meerdere getuigen.