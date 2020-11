Het Visser 't Hooft Lyceum in Leiden neemt afstand van een lesopdracht over de vrijheid van godsdienst en de islam. Scholieren moesten een krantenartikel schrijven waarin ze antwoord geven op vragen als "waarom zijn er zoveel moslimterroristen?" en "hoe het komt dat er aanslagen worden gepleegd in de naam van de islam?".

Vwo'ers in de derde klas moesten het artikel afgelopen week maken voor het vak godsdienst. Een foto van het beeldscherm met daarop de opdracht verscheen later op sociale media, waarna veel ophef ontstond.

De protestantse school laat nu in een verklaring weten afstand te nemen van enkele vragen die in de opdracht voorkomen. "Het Visser 't Hooft Lyceum stelt zich op het standpunt dat geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep", schrijft directeur Ron Onderwater.

Hij laat ook weten dat het "zeker niet de bedoeling is geweest" dat mensen zich door de opdracht gekwetst voelen. "Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid en betreuren het als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen."

Schrijfopdracht werd voor de eerste keer gegeven

De Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL), waar de school onder valt, zegt tegen de NOS dat de opdracht door één docent is gemaakt. Het was de eerste keer dat leerlingen deze schrijfopdracht moesten maken. De opdracht was "intellectueel en moreel niet erg sterk", zegt voorzitter Frits Hoekstra.

Een leerling met islamitische achtergrond verliet vanwege de opdracht overstuur het klaslokaal. Diezelfde dag vond nog een gesprek plaats met de klas en hun mentor, aldus de SCOL. Ook is er een gesprek geweest met de betrokken docent. Het is niet bekend wat er met de docent is besproken.