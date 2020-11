Beide mannen die vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond werden aangetroffen in Arnhem, in de buurt van de Cronjéstraat waar zich even daarvoor een schietincident had afgespeeld, zijn overleden. Dat meldt de politie zaterdagavond. Een van de mannen is mogelijk betrokken bij nog twee moordzaken. Volgens De Gelderlander hadden de twee overleden mannen een zakelijk conflict.



Vrijdagavond vond een schietpartij plaats nabij het centrum van Arnhem. Agenten troffen vlak daarna een zwaargewonde man aan in een auto, hij overleed snel daarna. De politie stelt nu zeker te weten dat de man is neergeschoten en meldt dat het gaat om een 55-jarige inwoner uit Laren.

De politie stuitte na de schietpartij op informatie, wat ertoe leidde dat een arrestatieteam in de nacht van vrijdag op zaterdag een pand binnenviel aan de nabijgelegen Jansbinnensingel. Daar troffen agenten een zwaargewonde man aan, die later overleed in het ziekenhuis.

Volgens De Gelderlander was de man de directeur van een incassobureau, maar de politie kan nog geen mededelingen doen over zijn identiteit. Een woordvoerder van het korps reageert daarnaast op berichtgeving van de krant, waarin wordt gesteld dat de directeur mogelijk drie moorden had aangekondigd.

Politie onderzoekt verband met gevonden lichaam in Amersfoort

De Gelderse krant schrijft over een link met een moordzaak in Amersfoort, waar vrijdagmiddag het lichaam werd aangetroffen van een 74-jarige man in een auto aan de Stationsstraat. De politie meldde al eerder dat de man vermoedelijk door geweld om het leven was gekomen en schrijft nu dat er een onderzoek gaande is naar een mogelijk verband tussen alle incidenten. Voorlopig kan het korps geen mededelingen doen over een mogelijke link.

Ook de claim van De Gelderlander dat de zwaargewonde man in het pand aan de Jansbinnensingel zichzelf van het leven probeerde te beroven, wordt noch bevestigd, noch ontkracht door de politie. Het korps vraagt getuigen zich te melden.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.