De politie heeft zaterdagmiddag vier personen opgepakt rondom twee Zwarte Piet-protesten in Venlo. Bij de demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in de Limburgse stad voerden ook tegendemonstranten actie, nadat voorstanders van Zwarte Piet in de ochtend ook al hadden gedemonstreerd.

De arrestanten behoren niet tot de groep van KOZP. Twee van hen worden verdacht van mishandeling. De derde persoon wordt verdacht van belediging en de vierde van openlijke geweldpleging.

De demonstratie van KOZP verliep goed, zegt een woordvoerder van de politie. Er waren naar schatting zo'n tweehonderd aanhangers van de actiegroep op het Museumplein. Daarnaast waren ook enkele honderden tegendemonstranten aanwezig.

De politie was ter plaatse om de groepen gescheiden te houden. Toen het tot ongeregeldheden kwam, waarbij met eieren en vuurwerk werd gegooid, greep de politie in en voerde agenten een charge uit.

Een ME-bus reed hierbij tegen een scootmobiel aan, die omviel. De vrouw die erop zat is naar een politiewagen gebracht voor controle. Ze raakte niet gewond. De politie biedt haar een bloemetje aan en de schade wordt vergoed.

64 ME-busje raakt scootmobiel bij pro- en anti-pietendemonstratie Venlo

KOZP voert actie tegen grijze pieten

Actievoerders van KOZP waren in Venlo om hun ongenoegen te uiten over grijze pieten, die onder meer de Limburgse gemeente wil inzetten als alternatief voor zwarte pieten. Volgens KOZP is er echter weinig verschil tussen de twee.

"In werkelijkheid komt er voor de racistische karikatuur een 'blackface light' variant in de plaats", zegt de actiegroep. "Vaak behoudt ook de grijze piet rode lippen en een 'afro' pruik en past deze variant perfect in het rijtje van de zwarte en bruine pieten."

Voorstanders van zwarte piet voerden zaterdagochtend ook al een protest op het het Flujasplein in Venlo. Deze betoging verliep rustig. In de aanloop naar de protesten van zaterdag werden in de nacht van vrijdag op zaterdag door onbekenden zwartepietposters opgehangen in Venlo.