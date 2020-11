Bij een arbeidsongeval in een appartementencomplex in Den Dolder is zaterdagmorgen een brandweerman om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht was het korps uitgerukt voor een melding over wateroverlast.

Wat er precies heeft plaatsgevonden, wordt volgens de woordvoerder nog onderzocht. RTV Utrecht schrijft dat de brandweerman in een meterslange liftschacht is gevallen.

Meerdere collega's waren ter plaatse toen het incident zich afspeelde. "Zij zijn heftig geschrokken en zeer geëmotioneerd", aldus de woordvoerder. "Voor hen is opvang en slachtofferhulp geregeld."