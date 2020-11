Bij een woningbrand aan de Rozenburgstraat in de Haagse Schilderswijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een persoon zwaargewond geraakt.

Veiligheidsregio Haaglanden meldde rond 4.30 uur dat de brand onder controle was.

De brand ontstond in de slaapkamer van de woning. Op het moment dat de brandweer arriveerde was de brand al uitslaand.

Tijdens het blussen troffen de brandweerlieden één persoon aan die ernstig gewond was. Na reanimatie is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Door de brand zijn drie aangrenzende woningen ontruimd. Die bewoners kunnen later terug naar hun huizen als deze vrij zijn van schadelijke rook.

De toedracht van de brand is nog onduidelijk. De politie doet zaterdag onderzoek.