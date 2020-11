De ochtend begint zaterdag in het hele land met bewolking die mogelijk de rest van de dag blijft aanhouden. In het noorden kan daarbij ook af en toe wat lichte regen of motregen vallen.

In de rest van het land blijft het overwegend droog. De temperatuur komt bij een matige zuidwestenwind uit op 10 of 11 graden.

's Avonds blijft het bewolkt en valt verspreid over het land lichte regen. De temperatuur daalt in de avond iets: naar 8 tot 10 graden.

