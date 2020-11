Boven Nederland is vrijdagavond korte tijd een vuurbol waargenomen. De vuurbol werd tegen 19.00 uur vastgelegd op onder meer camera's van de Werkgroep Meteoren, meldt die vereniging. Ook legde een dashcam in de buurt van Amsterdam de vallende ster vast.

Werkgroep Meteoren schrijft op Twitter dat de vuurbol vanuit het Drentse Dwingeloo ongeveer twintig seconden zichtbaar was.

Michiel Severin van Weerplaza zegt tegen Het Parool dat het gaat om een vallende ster die zo helder is dat die als vuurbol waarneembaar is. Dit komt volgens hem regelmatig voor, maar het is zeldzaam dat het wordt vastgelegd op beeld. "Je moet maar net geluk hebben om haar vast te leggen. Als je het live ziet, heb je geen tijd om je camera te pakken."

De meteoroloog zegt tegen de krant dat de vuurbol mogelijk hoorde bij de piek van meteorenzwerm Leoniden van afgelopen dinsdag. "Bepaalde meteorenzwermen hebben een verhoogde kans op vuurbollen, omdat in dat ruimtegruis wat grotere stenen voorkomen", aldus Severin.

De vuurbol werd op verschillende plekken waargenomen; zo kwamen er meldingen van mensen in de buurt van Schiphol, Zwolle en Groningen.