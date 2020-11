Bij een schietpartij nabij het centrum van Arnhem is vrijdag een man overleden, meldt de politie. De man werd eerder op de dag gewond aangetroffen in een auto.

De auto met daarin de gewonde man werd vrijdag aan het eind van de middag aangetroffen aan de Cronjéstraat, net buiten het centrum van de stad. Volgens Omroep Gelderland werd er nog geprobeerd de man te reanimeren, maar kort daarop overleed de man aan zijn verwondingen.

De politie zegt ervan uit te gaan dat het slachtoffer gewond is geraakt door een schietpartij.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet nog onderzoek en heeft sporen vastgelegd. Mensen die vrijdag tussen 16.00 en 18.00 iets verdachts hebben gezien in de buurt van de Cronjéstraat, worden opgeroepen zich te melden.