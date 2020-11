Vier personen zijn vrijdagavond gewond geraakt bij een aanvaring tussen een pont en binnenvaartschip in Amsterdam. Het incident vond plaats op het IJ, niet ver van Amsterdam Centraal Station.

Twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, vertelt een woordvoerder van de politie. Hun toestand is niet kritiek. De twee andere gewonden zijn ter plaatse door hulpdiensten behandeld.

Bij de aanvaring was een binnenvaartschip betrokken en een pont die van Buikslotermeer onderweg was naar het Centraal Station. Het is momenteel niet bekend hoe de aanvaring heeft kunnen gebeuren.

De toedracht wordt door de politie onderzocht. Mogelijk was er een derde boot bij betrokken. "Dat is een scenario dat we serieus onderzoeken", aldus de politiewoordvoerder.