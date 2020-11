Het weekend begint zaterdag met vooral in het noorden wat regen. In de rest van het land blijft het bij bewolking. Ook zondag is het een deel van de dag regenachtig en bewolkt, hoewel geregeld ook de zon doorkomt. Met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 10 graden, blijft het dit weekend zacht voor de tijd van het jaar.

Zaterdag kan voornamelijk in het noorden wat (mot)regen vallen. In de rest van het land blijft het droog, maar het is op de meeste plekken wel bewolkt.

Het wordt gemiddeld 10 graden. In de middag lopen de temperaturen uiteen van ongeveer 8 graden in het zuidoosten tot 12 graden in het noordwesten.

Er staat een matige zuidwestenwind. Aan zee, boven het IJsselmeer en in het noordwestelijk kustgebied wordt de wind vrij krachtig tot krachtig.

Zondag is het in het zuiden van het land bewolkt. Enige tijd regent het. Daarna ontstaan wolkenvelden en kan af en toe wat regen of motregen vallen. In het noorden blijft het droog met regelmatig zon. Ook in het midden van het land is de kans op regen erg klein.

Het wordt in de middag gemiddeld 10 of 11 graden. Daarmee is het aan de zachte kant voor de tijd van het jaar.

112 Weerbericht: Komende dagen vooral bewolkt

