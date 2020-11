Het Museumplein in Amsterdam is dit jaar het decor van het nationale aftelmoment tijdens de jaarwisseling. Vanwege het coronavirus is het waarschijnlijk zonder publiek, maar het is wel live te volgen via een stream en op tv.

De viering is bedoeld om "samen stil te staan bij dit moeilijke jaar, maar ook bij de mooie en bijzondere momenten van samenwerking en naastenliefde in 2020", zo schrijft de gemeente Amsterdam.

Ook wordt in het programma dat bestaat uit muziek, entertainment en dans, vooruitgekeken naar 2021. Het avondprogramma wordt afgesloten met "een alternatief voor traditioneel vuurwerk", dat nog ontwikkeld wordt.

"Ik ben blij dat we dit moeilijke jaar toch nog enigszins feestelijk kunnen afsluiten", aldus burgemeester Femke Halsema. "Iedereen heeft wel genoeg van dit jaar en smacht naar een goed en vooral gezond nieuw jaar."

"Er is hard gewerkt aan een toegankelijke oud- en nieuwviering in onze stad, die past in de huidige situatie en voldoet aan de coronamaatregelen. We kijken uit naar een veilige, spectaculaire en nieuwe vorm om de jaarwisseling te vieren."

Ondanks dat er waarschijnlijk geen publiek bij de viering aanwezig kan zijn, kan als de situatie het toelaat wel een klein aantal Amsterdammers worden uitgenodigd. Dit gaat om Amsterdammers die dit jaar "een bijzondere bijdrage hebben geleverd".

De viering is live te volgen via AT5, NH en een online stream. NOS doet 31 december vanaf circa 23.50 uur live verslag op NPO1.