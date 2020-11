Jos B. heeft vrijdag twaalf jaar cel opgelegd gekregen voor het misbruiken en al dan niet per ongeluk verstikken van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. De rechtbank in Limburg heeft hem daarnaast ook zes maanden cel opgelegd voor het bezit van kinderporno. B. heeft direct laten weten in hoger beroep te gaan.

De rechtbank liet na haar vonnis weten het B. kwalijk te nemen dat hij zo lang heeft gezwegen, terwijl hij wel over de antwoorden beschikt waar de familie al zo lang naar verlangt.

Het aangetroffen letsel bij Nicky bewijst volgens de rechtbank dat de jongen seksueel is misbruikt en de DNA-sporen op de tailleband en bij het kruis van het ondergoed van Nicky wijzen erop dat het B. is geweest die het kind heeft uitgekleed en heeft betast.

Dat Jos B. verantwoordelijk is voor de dood van het kind staat volgens de rechtbank ook vast, maar de rechters zeggen dat niet zeker is of de verstikking expres was of een gevolg was van het te stevig in bedwang houden van Nicky. Dat de jongen is overleden is de man wel aan te rekenen.

Gekwalificeerde doodslag, het verhullen van een daad door iemand te doden, is echter niet bewezen. Hierdoor komt de rechtbank tot een lagere straf dan het Openbaar Ministerie (OM), dat vijftien jaar eiste als ook tbs zou worden opgelegd of achttien jaar zonder tbs.

240 Rechtbank veroordeelt Jos B.: 'Nicky is voor altijd elf jaar gebleven'

Doodsoorzaak nooit vastgesteld

Nicky verdween in de zomer van 1998. Een dag later werd zijn lichaam op de heide teruggevonden. Een doodsoorzaak is nooit vastgesteld, maar er werd altijd al rekening mee gehouden dat het kind is verstikt.

Twintig jaar lang tastten politie en OM in het duister, tot een grootschalig DNA-onderzoek in 2018. De DNA-sporen op de pyjamabroek en het ondergoed van Nicky bleken te matchen met de sporen van B., die naar het buitenland was verdwenen.

Gerald Roethof, de advocaat van B., pleitte voor vrijspraak omdat zijn cliënt zegt dat hij het lichaam van Nicky aantrof tijdens een fietstocht. Hij zou niets meer voor het kind hebben kunnen betekenen, maar trok nog wel zijn pyjamabroek recht. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de aanwezigheid van zijn DNA, zo was het betoog.

De advocaat heeft direct laten weten in hoger beroep te gaan. Het OM gaat eerst het vonnis bestuderen.