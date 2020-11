Meerdere ontvangers van de poederbrieven, die de afgelopen dagen door heel Nederland zijn opgedoken, hadden lichte klachten, meldt de politie vrijdag. Ook heeft de politie een foto van één van de brieven gedeeld.

De mensen met klachten hadden lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen, aldus de politie.

De recherche doet op het moment onderzoek naar de herkomst van de brieven. Er wordt rekening gehouden met het scenario dat er mogelijk sprake is van één en dezelfde afzender.

Het adres dat op de foto van de brief te zien is, werd meerdere keren gebruikt. Maar niet bij alle brieven is dat het geval, meldt de politie in gesprek met NU.nl.

Op donderdag werden er in totaal drie poederbrieven bezorgd door het land: twee bij panden in Amsterdam, een bij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

Op dinsdag en woensdag werden er poederbrieven aangetroffen bij verschillende bedrijfspanden, hotels en ziekenhuizen. In totaal zijn er negentien brieven bezorgd.

Locaties waar poederbrieven zijn gevonden