Bouw-, schilder- en onderhoudsbedrijven gebruiken rolsteigers vaak onveilig. Inspecteurs van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleerden in de afgelopen maanden 270 rolsteigers; bij maar liefst 251 daarvan bleek sprake van een onveilige situatie. De Inspectie SZW spreekt vrijdag van een "onthutsend beeld".

Rolsteigers zijn steigers die uit één of meerdere werkvloeren bestaan. De stellages hebben wielen, waardoor ze - in tegenstelling tot vaste steigers - verplaatsbaar zijn.

Inspecteurs troffen vooral onstabiele steigers aan. Ook waren er steigers waarvan de wielen niet op de rem stonden. Vaak trof de inspectie meer dan één overtreding aan.

In veertig gevallen kregen werkgevers een boete wegens een overtreding. 27 bedrijven kregen een boete omdat zij geen risico-inventarisatie en evaluatie hadden gedaan. Bij 224 steigers legden inspecteurs het werk stil totdat de werkgever de situatie veiliger had gemaakt.

De inspectie controleerde 107 schilderbedrijven. In alle gevallen was de situatie onveilig: bij 77 bedrijven was er sprake van valgevaar en in veertig gevallen stond de rolsteiger niet stabiel.

Een val van een rolsteiger is een van de meest voorkomende ongevallen in de bouwsector. Dat was voor de inspectie de reden om het professioneel gebruik van de steigers in Nederland te controleren.