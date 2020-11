De zus van Nicky sluit zich bij haar ouders aan en zegt blij te zijn dat er nu een dader is die verantwoordelijk is voor de dood van haar broertje. Ze moet het vonnis verder nog even laten bezinken. Woordvoerder van de familie, Peter R. de Vries, zegt dat "de uitspraak veel duidelijk heeft gemaakt". "Ik vind het een afgewogen uitspraak, je kan altijd twisten over het wel of niet opleggen van tbs. Het belangrijkste is dat er antwoord is gegeven op de vraag wie er verantwoordelijk is."