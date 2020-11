Bij een pinautomaat in Enschede is in de nacht van donderdag op vrijdag een plofkraak gepleegd. Twee verdachten zijn er op een scooter vandoor gegaan, meldt de politie Overijssel. Het is onbekend of zij geld hebben buitgemaakt.

De plofkraak vond even voor 4.30 uur plaats bij een winkelcentrum aan de Wesseler-Nering in Enschede-Zuid. Op foto's is te zien dat de schade groot is. Het lijkt te gaan om een pinautomaat van SNS Bank.

De politie heeft de omgeving rond de automaat afgezet voor onderzoek en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld.

De politie roept mensen die iets gezien hebben of in het bezit zijn van camerabeelden op contact op te nemen via 0900-88 44.