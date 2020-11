In de nacht van donderdag op vrijdag is een man op straat doodgestoken in Amsterdam-West, meldt de politie. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Omstreeks 0.40 uur werd melding gedaan van een steekincident voor een hostel en supermarkt aan de Sara Burgerhartstraat. Er is nog een poging gedaan om de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie is aanwezig in de straat voor onderzoek met rechercheurs en specialisten van de Forensische Opsporing.

In verband met het onderzoek vraagt de politie naar getuigen en mensen met meer informatie over wat er gebeurd is. Ook mensen met beeldmateriaal, bijvoorbeeld van beveiligingscamera's, worden gevraagd zich te melden.